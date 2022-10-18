Хави Паскуаль – о «+28» с «Енисеем»: «Шаг за шагом добавляли в защите и нападении»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль отметил улучшение игры команды по ходу матча Единой лиги ВТБ против «Енисея».
Санкт-петербуржцы выигрывали только одно очко после первой четверти (22:21), но затем совершили рывок и добились разгромной победы (89:61).
«Поздравляю свою команду с победой. Мы очень рады, учитывая, как всегда сложно играть в Красноярске. На мой взгляд, «Енисей» лучше выглядел в начале матча, однако мы шаг за шагом продолжали добавлять как в защите, так и в нападении, что стало ключевым фактором в победе», – сказал Паскуаль.
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