«Зенит» подписал Сергея Моню

Российский форвард (39 лет, 202 см) вернулся в .

Моня уже выступал за питерскую команду в сезоне-21/22. Ветеран пополнил состав в марте и помог сине-бело-голубым выиграть Единую лигу ВТБ. После завершения сезона контракт с форвардом закончился, и с тех пор он находился в статусе свободного агента.

За свою карьеру Моня успел поиграть в России за «Автодор», ЦСКА, московское «Динамо» и «Химки», а также в НБА – за «Портленд» и «Сакраменто».

Моня будет выступать под 64-м номером.

«Очень рад вернуться в «Зенит» и в город, в котором в прошлом сезоне у меня было так много положительных эмоций. Все случилось очень быстро – начали разговор и быстро договорились. Я собрал вещи и вылетел. Надеюсь как можно скорее набрать оптимальные кондиции и помочь команде повторить успех сезона-2021/22», – сказал Моня.

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