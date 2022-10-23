Яннис Адетокумбо набрал 44 очка и сделал 12 подборов за 27 минут в матче против «Хьюстона»
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 44 очка и сделал 12 подборов, проведя всего 27 минут в победном матче против «Хьюстона» (125:105).
Лидер «Бакс» реализовал 17 из 21 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 8 из 13 с линии штрафных, а также сделал 3 передачи и 4 потери.
Яннис покинул площадку за 8:08 до конца матча при счете 107:85 в пользу своей команды.
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