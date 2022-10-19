Адам Сильвер – о матчах НБА в Греции: «Знаю, как это важно для Янниса. Постараемся это устроить»

Комиссионер НБА Адам Сильвер в эфире шоу «Pick n’ Roll» на Cosmote TV сказал, что лига рассматривает возможность проведения предсезонных матчей и матчей регулярного чемпионата в Греции.

«Я знаю, как это важно лично для . На самом деле, вчера вечером я видел его мать, и для нее это тоже важно. Так что мы постараемся это устроить.

Переносить предсезонные матчи за границу очень непросто с точки зрения логистики, но мы знаем, насколько это важно не только для Янниса, но и для всех наших замечательных болельщиков в Греции. Поэтому мы продолжаем над этим работать.

Теперь, когда люди, кажется, вернулись к нормальной жизни после COVID-19, мы можем снова сосредоточиться на этом вопросе», – сказал Сильвер.

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