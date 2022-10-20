Энтони Дэвис – худший в НБА по реализации бросков с дистанции за последние 2 сезона
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис показывает низкую эффективность бросков с дистанции (Jump Shots).
Аналитик ESPN Кирк Голдсберри исследовал выступления 178 игроков НБА, которые совершили 500 и более таких попыток за последние два сезона.
Дэвис имеет худший процент реализации подобных бросков: 35,99%. Он единственный, чей показатель не превышает 40%.
На втором месте данного антирейтинга оказался форвард «Майами» Джимми Батлер (40,31%), на третьем – бигмен «Оклахомы» Алексей Покушевски (40,35%).
В пятерку худших по эффективности бросков с дистанции также вошли Яннис Адетокумбо из «Милуоки» (41,13%) и одноклубник Дэвиса Расселл Уэстбрук (41,68%).
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