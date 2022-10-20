Энтони Дэвис – худший в НБА по реализации бросков с дистанции за последние 2 сезона

Форвард показывает низкую эффективность бросков с дистанции (Jump Shots).

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри исследовал выступления 178 игроков НБА, которые совершили 500 и более таких попыток за последние два сезона.

Дэвис имеет худший процент реализации подобных бросков: 35,99%. Он единственный, чей показатель не превышает 40%.

На втором месте данного антирейтинга оказался форвард (40,31%), на третьем – бигмен «Оклахомы» Алексей Покушевски (40,35%).

В пятерку худших по эффективности бросков с дистанции также вошли из «Милуоки» (41,13%) и одноклубник Дэвиса Расселл Уэстбрук (41,68%).

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