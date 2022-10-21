Харден смазал ключевой бросок на последних секундах матча с «Бакс»

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Исход матча регулярного чемпионата «Филадельфия»«Милуоки» решился на последних секундах.

В концовке команды обменялись серией попаданий. Точный 3-очковый Уэса Мэттьюза за 23,8 секунды до сирены вывел «Бакс» вперед (89:88).

У «Сиксерс» ответственность за ключевой бросок взял на себя Джеймс Харден. Защитник атаковал с сопротивлением Дрю Холидэя, но промахнулся.

После этого Брук Лопес сперва реализовал один тактический штрафной, а затем дважды промахнулся намеренно, чтобы не оставить «76-м» возможности для нормальной атаки.

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