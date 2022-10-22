Управленец НБА: «Уорриорз» всерьез опасаются, что действия Грина могут привести к расколу между игроками»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Управленец клуба Западной конференции НБА рассказал об опасениях руководства «Голден Стэйт» на фоне драки между ветераном команды Дрэймондом Грином и 23-летним Джорданом Пулом.

«Уорриорз» всерьез опасаются о последствиях инцидента, на многих уровнях. Трудно просто забыть о таком, даже для команды, которая в прошлом уже сталкивалась с трудностями и преодолевала их.

У них есть как много молодых парней, так и много парней, с которыми Дрэймонд выступает на протяжении многих лет. Он может быть жестким по отношению к другим игрокам, к другому поколению. Беспокойство заключается в том, как они с этим справятся? В такой ситуации вы можете столкнуться с расколом между молодежью и ветеранами, в прошлом это наносило большой ущерб различным командам», – заявил управленец.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?

Когда закончится эра ГСВ? Риверс приведет «Филадельфию» к титулу? Дончич сделает шаг вперед? Главные истории нового сезона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные