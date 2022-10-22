Управленец НБА: «Уорриорз» всерьез опасаются, что действия Грина могут привести к расколу между игроками»

Управленец клуба Западной конференции НБА рассказал об опасениях руководства на фоне драки между ветераном команды и 23-летним .

«Уорриорз» всерьез опасаются о последствиях инцидента, на многих уровнях. Трудно просто забыть о таком, даже для команды, которая в прошлом уже сталкивалась с трудностями и преодолевала их.

У них есть как много молодых парней, так и много парней, с которыми Дрэймонд выступает на протяжении многих лет. Он может быть жестким по отношению к другим игрокам, к другому поколению. Беспокойство заключается в том, как они с этим справятся? В такой ситуации вы можете столкнуться с расколом между молодежью и ветеранами, в прошлом это наносило большой ущерб различным командам», – заявил управленец.

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