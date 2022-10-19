Дрэймонд Грин – о драке с Джорданом Пулом: «Даже не представлял, насколько это видео взорвало Интернет»

Форвард признался, что понятия не имел, как сильно распространилось видео, на котором он бьет своего партнера по команде на тренировке.

В преддверии старта сезона-2022/23 Грин представил новый сериал на канале TNT под названием «Обратный отсчет» («The Countdown»), в котором показаны кадры предсезонной подготовки команда и его ссоры с Пулом.

«Честно говоря, я даже не представлял, насколько это видео взорвало Интернет, потому что не часто просматриваю Instagram и не читаю комментарии. Я вообще не часто читаю твиты.

Я просто отдыхал дома с детьми. По правде говоря, я до сих пор не знаю, как сильно это видео распространилось по миру.

Мне сказали, что мир увидел один из худших моментов в моей карьере. Во всем нужно видеть плюсы, и тогда у вас будет совершенно другой взгляд ситуацию», – сказал Грин.

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