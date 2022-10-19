Дрэймонд Грин – о драке с Джорданом Пулом: «Даже не представлял, насколько это видео взорвало Интернет»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признался, что понятия не имел, как сильно распространилось видео, на котором он бьет своего партнера по команде Джордана Пула на тренировке.
В преддверии старта сезона-2022/23 Грин представил новый сериал на канале TNT под названием «Обратный отсчет» («The Countdown»), в котором показаны кадры предсезонной подготовки команда и его ссоры с Пулом.
«Честно говоря, я даже не представлял, насколько это видео взорвало Интернет, потому что не часто просматриваю Instagram и не читаю комментарии. Я вообще не часто читаю твиты.
Я просто отдыхал дома с детьми. По правде говоря, я до сих пор не знаю, как сильно это видео распространилось по миру.
Мне сказали, что мир увидел один из худших моментов в моей карьере. Во всем нужно видеть плюсы, и тогда у вас будет совершенно другой взгляд ситуацию», – сказал Грин.
Чемпионы НБА подрались на тренировке – есть видео с нокаутом. Возможно, все из-за денег
Комментарии