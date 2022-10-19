«Уорриорз» не станут обменивать Дрэймонда Грина в этом сезоне (ESPN)
«Голден Стэйт» не планирует обменивать форварда Дрэймонда Грина в нынешнем сезоне, несмотря на стычку с одноклубником Джорданом Пулом на тренировке команды.
Как сообщает обозреватель ESPN Зак Лоу, «Уорриорз» намерены сохранить ключевых игроков по ходу чемпионата, чтобы снова побороться за титул.
Отмечается, что команда не станет рассматривать варианты обмена Дрэймонда, если не произойдет чего-то радикального.
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