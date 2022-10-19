не планирует обменивать форварда в нынешнем сезоне, несмотря на стычку с одноклубником на тренировке команды.

Как сообщает обозреватель ESPN Зак Лоу, «Уорриорз» намерены сохранить ключевых игроков по ходу чемпионата, чтобы снова побороться за титул.

Отмечается, что команда не станет рассматривать варианты обмена Дрэймонда, если не произойдет чего-то радикального.

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