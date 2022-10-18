Клэй Томпсон – о стычке Грина и Пула: «Насилием ничего не решить»

Ветеран выразил свое отношение к стычке между одноклубниками и .

«Это был провал. Насилием ничего не решить, особенно между товарищами по команде. Но мы преодолели это. Мы в команде разговаривали с обоими игроками и пытались понять, что нужно сделать, чтобы наладить эти отношения. Мы знаем, что победа лечит все. Вручение чемпионских перстней поможет оправиться после пары тяжелых недель.

Я люблю обоих. Дрэймонд – мой брат. Мы прошли через все вместе. Джей Пи мне как младший брат. Я желаю им только лучшего. Очень рад, что Джей Пи подписал продление контракта. Он это заслужил. Видеть, как он из новичка превратился в будущее организации, – это нечто особенное.

Я знаю, что у нас с Дрэймондом еще много сил. Не только на этот сезон, но и на годы вперед. Мы все любим друг друга. Мы не «Уорриорз» без любого из них. Нужно, чтобы они оба помогли нам прийти туда, куда мы хотим», – заявил Томпсон.

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