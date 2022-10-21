Дарвин Хэм – о словах Уэстбрука про травму: «Мы с ним достигли понимания и идем дальше»

Главный тренер заявил, что он и «достигли понимания» и «идут дальше» после того, как разыгрывающий предположил, что решение тренера-дебютанта перевести его на скамейку запасных в предсезонном матче могло способствовать получению им незначительной травмы подколенного сухожилия.

Хэм при этом отверг мнение о том, что его ротация во встрече с «Сакраменто», в которой Уэстбрук отыграл всего пять минут со скамейки, прежде чем отправиться в раздевалку, имеет отношение к проблемам игрока.

«Позвольте мне внести ясность. «Лейкерс», я, мой персонал, мы все никоим образом не делаем ничего такого, что могло бы подвергнуть игрока или сотрудника опасности. Физически, умственно или духовно. Это не про нас», – заявил Хэм.

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