Кендрик Перкинс – о Уэстбруке в качестве запасного: «Это не будет работать»

Теги Кендрик Перкинс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Дарвин Хэм Баскетбол

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс раскритиковал «Лейкерс» за неопределенность в ситуации с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.

Калифорнийцы намерены попробовать Уэстбрука в качестве игрока второй пятерки.

«Бесконечная история. «Лейкерс» так и не могут разобраться с этой ситуацией вокруг Уэстбрука, будут ли они его выпускать со скамейки или что там они собираются делать... Вопрос явно требует решения, а суть вопроса в том, что вариант со скамейкой не сработает.

Отношения между сторонами уже не наладить, это конец. Дарвин Хэм, конечно, старается, но посмотрите, какой у них подобран состав – кстати, мне нравится приобретение Патрика Беверли – Расс не согласится на роль запасного. Все-таки его брали в команду не для этого. С его огромной зарплатой он не примет роль запасного», – заявил Перкинс.

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