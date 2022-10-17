Дэйв Макменамин: «У «Лейкерс» появится больше вариантов обмена Уэстбрука по ходу сезона, когда команды начнут думать о Вембаньяме»

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин рассказал о планах в отношении разыгрывающего , которого клуб не смог обменять в межсезонье.

Самый оптимистичный сценарий заключается в том, что новому главному тренеру удастся сработаться с Уэстбруком и выжать из него максимум, используя со скамейки. По информации источников, «озерники» будут изучать, как работает данный вариант по ходу регулярного чемпионата.

Также «Лейкерс» могут вернуться к теме обмена Уэстбрука.

«Более реалистичный вариант развития событий: У «Лейкерс» появится больше возможностей по обмену Уэстбрука по ходу сезона, когда команды начнут думать о и Скуте Хендерсоне», – пишет Макменамин.

Предполагается, что некоторые клубы попытаются улучшить свои позиции на драфте и будут готовы принять контракт Уэструка, отдавая взамен опытных и полезных игроков.

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