Дэйв Макменамин: «У «Лейкерс» появится больше вариантов обмена Уэстбрука по ходу сезона, когда команды начнут думать о Вембаньяме»

Теги Лейкерс НБА драфт НБА Расселл Уэстбрук Виктор Вембаньяма Дарвин Хэм Баскетбол

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин рассказал о планах «Лейкерс» в отношении разыгрывающего Расселла Уэстбрука, которого клуб не смог обменять в межсезонье.

Самый оптимистичный сценарий заключается в том, что новому главному тренеру Дарвину Хэму удастся сработаться с Уэстбруком и выжать из него максимум, используя со скамейки. По информации источников, «озерники» будут изучать, как работает данный вариант по ходу регулярного чемпионата.

Также «Лейкерс» могут вернуться к теме обмена Уэстбрука.

«Более реалистичный вариант развития событий: У «Лейкерс» появится больше возможностей по обмену Уэстбрука по ходу сезона, когда команды начнут думать о Викторе Вембаньяме и Скуте Хендерсоне», – пишет Макменамин.

Предполагается, что некоторые клубы попытаются улучшить свои позиции на драфте и будут готовы принять контракт Уэструка, отдавая взамен опытных и полезных игроков.

Контракты и платежные ведомости НБА

Мощный трансферный день в НБА: два мегаконтракта в «Уорриорз», 34 игрока подписали и сразу отчислили (а?), Михайлюк все еще в лиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные