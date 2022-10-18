Дарвин Хэм – о месте Уэстбрука в ротации: «Продолжим изучать этот вопрос»

Главный тренер «Лейкерс» заявил, что пока не определился с тем, будет ли разыгрывающий выходить в стартовой пятерке.

В последнем предсезонном матче против «Кингз» Уэстбрук впервые начал игру на скамейке, но вскоре после выхода на площадку повредил подколенное сухожилие и отправился в раздевалку.

«Расс хорошо начал ту встречу, создал несколько отличных возможностей для товарищей. Но вскоре он вынужден был покинуть площадку, и это последнее, что мы увидели.

Продолжим изучать этот вопрос, продолжим думать над ротацией, искать лучшие сочетания – это касается не только игроков стартовой пятерки», – заявил Хэм.

«Лейкерс» примут окончательное решение по участию Уэстбрука в первом матче сезона против «Уорриорз» после осмотра во вторник. Предполагается, что у него хорошие шансы сыграть с действующими чемпионами.

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