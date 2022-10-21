Ассистент генменеджера «Пистонс» Роб Мерфи ушел в отпуск на время расследования неправомерного поведения в отношении женщины

Ассистент генерального менеджера Роб Мерфи находится в отпуске после того, как организация начала расследование о предполагаемых неправомерных действиях с участием бывшей сотрудницы клуба на рабочем месте.

Как сообщает ESPN, 50-летний Мерфи отсутствует в офисе «Пистонс» на протяжении последней недели. Он прекратил работу, когда руководству клуба поступило соответствующее заявление и было инициировано расследование.

Мерфи был назначен помощником генерального менеджера в июне. В марте 2021 года он приступил к работе в организации в качестве президента и генерального менеджера фарм-команды «Детройта» в G-лиге. Предыдущие два десятилетия уроженец Детройта проработал тренером университетских команд, в том числе 10 лет до 2021-го в Восточном Мичигане в роли главного тренера.

Напомним, «Селтикс» ранее отстранили от должности главного тренера на сезон-22/23 по итогам расследования ненадлежащих отношений на рабочем месте с женщиной-подчиненной.

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