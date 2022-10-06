В НБА считают, что Име Удока не вернется на пост главного тренера «Бостона»

По словам журналистов Майкла Скотто и Джареда Вайса, в лиге считают, что не вернется на пост главного тренера «Бостона» после окончания годичного отстранения.

«На этой неделе я разговаривал с четырьмя руководителями о ситуации с Име Удокой в . Каждый из них сказал, что Удока не вернется на должность главного тренера «Селтикс», когда его годичная дисквалификация закончится», — сказал Скотто.

«Это общее мнение. Я не встречал никого, кто бы сказал, что Удока вернется. Мне кажется, что причина отстранения больше связана с какими-то юридическими процессами, которые происходят прямо сейчас, а не с тем, что клуб хочет переоценить ситуацию в будущем», – сказал Вайс.

«Бостон» отстранил Удоку от работы на весь сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

Отстранение 45-летнего тренера продлится до 30 июня 2023 года. Решение было принято в результате выявления многочисленных нарушений тренером внутреннего устава «Селтикс». Было установлено, что Удока использовал «грубые выражения в диалоге с подчиненной перед тем, как вступил в неподобающие отношения с женщиной на рабочем месте».

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