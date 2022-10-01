Удока использовал «грубые выражения» в общении с женщиной. Тренеру будет непросто снова получить место в «Селтикс»

Независимая юридическая компания провела по заказу «Селтикс» расследование в отношении отстраненного от должности главного тренера .

Было установлено, что Удока использовал «грубые выражения в своем диалоге с подчиненной до того, как вступил в неподобающие отношения с женщиной на рабочем месте».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Подобное поведение сыграло существенную роль в годичном отстранении Удоки от должности. Как информируют источники ESPN, 45-летнему специалисту будет непросто снова вернуться на пост главного тренера «Селтикс» в 2023 году.

Согласно Воджнаровски, расследование обнаружило, что Удока «использовал словосочетание, которое было сочтено особенно пугающим и неподобающим с учетом того, что исходило от начальника на рабочем месте».

Удока в первом же сезоне с «Селтикс» вывел команду в финал НБА. Исполнять обязанности главного тренера в сезоне-22/23 будет ассистент Джо Маззулла.

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