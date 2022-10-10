У Име Удоки был роман с женой консультанта «Селтикс», друга Дэнни Эйнджа
Портал Daily Mail опубликовал подробности инцидента с участием Име Удоки, который был отстранен от работы главным тренером «Бостона» на сезон-2022/23.
По информации издания, Удока вступил в интимные отношения с сервис-менеджером команды Кэтлин Линч – 34-летней матерью троих детей, женой консультанта «Селтикс» Тэйлора Линча и «глубоковерующим мормоном».
Отмечается также, что семья Линч имеет дружеские отношения с Дэнни Эйнджем, который работал в «Бостоне» вице-президентом по баскетбольным операциям с 2003 по 2021.
«Селтикс» установили, что Удока использовал «грубые выражения в диалоге с подчиненной перед тем, как вступил в неподобающие отношения с женщиной на рабочем месте». Источник Daily Mail заявил, что на самом деле ситуация была простой и обоюдно согласованной.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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