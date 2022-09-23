Невеста Име Удоки: «Прошу уважать мою частную жизнь»

Актриса Ниа Лонг сделала заявление по поводу расследования и отстранения ее бойфренда, главного тренера «Бостона» .

«Поток любви и поддержки со стороны семьи, друзей и сообщества в это трудное время очень много значит для меня. Я прошу уважать мою частную жизнь в связи с последними событиями. Прежде всего, я мать, и я полностью сосредоточена на своих детях», – заявила Лонг.

Лонг встречается с Удокой более десяти лет, они были помолвлены в 2015 году. Как сообщает TMZ, Лонг и ее сын Кез переехали в Бостон две недели назад. Они не знали о расследовании «Селтикс» в отношении Удоки.

отстранил Удоку на весь сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

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