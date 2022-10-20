«Клипперс» рассматривают возможность перевода Кавая Ленарда на скамейку в начале сезона

«Клипперс» рассматривают возможность перевода звездного форварда на скамейку запасных в начале сезона, чтобы управлять его игровым временем, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс.

Пятикратный участник Матча всех звезд пропустил весь сезон-2021/22 из-за травмы передней крестообразной связки.

Сегодня проведут свой первый матч сезона-2022/23. Противостоять команде Ленарда будут «Лейкерс» Леброна Джеймса.

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