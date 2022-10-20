«Клипперс» рассматривают возможность перевода Кавая Ленарда на скамейку в начале сезона
«Клипперс» рассматривают возможность перевода звездного форварда Кавая Ленарда на скамейку запасных в начале сезона, чтобы управлять его игровым временем, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс.
Пятикратный участник Матча всех звезд пропустил весь сезон-2021/22 из-за травмы передней крестообразной связки.
Сегодня «Клипперс» проведут свой первый матч сезона-2022/23. Противостоять команде Ленарда будут «Лейкерс» Леброна Джеймса.
НБА – лига самых зрелищных спортсменов. Давайте выясним, за кого из них вам болеть в новом сезоне
Комментарии