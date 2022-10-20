Все команды НБА набирают 100+ очков в матче открытия сезона. Не играли только «Клипперс» и «Бакс»

Все команды НБА на данный момент набрали не менее 100 очков в матче открытия сезона-2022/23, отмечает ESPN Stats & Info.

На сегодняшний день не дебютировали только «Клипперс» и «Бакс». В четверг сыграет с «Филадельфией», – с «Лейкерс».

Если «Бакс» и «Клипперс» повторят результативность остальных 28 команд лиги, это будет первый случай с сезона-1965/66, когда все команды набрали 100+ очков в матче открытия. В том сезоне в лиге выступало всего девять клубов.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?

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