Все команды НБА набирают 100+ очков в матче открытия сезона. Не играли только «Клипперс» и «Бакс»
Все команды НБА на данный момент набрали не менее 100 очков в матче открытия сезона-2022/23, отмечает ESPN Stats & Info.
На сегодняшний день не дебютировали только «Клипперс» и «Бакс». В четверг «Милуоки» сыграет с «Филадельфией», «Клипперс» – с «Лейкерс».
Если «Бакс» и «Клипперс» повторят результативность остальных 28 команд лиги, это будет первый случай с сезона-1965/66, когда все команды набрали 100+ очков в матче открытия. В том сезоне в лиге выступало всего девять клубов.
Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?
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