Кавай Ленард раскритиковал «Сперс»: «В «Клипперс» мой реабилитационный процесс проходил совсем иначе»

Звездный форвард отпустил шпильку в адрес своей бывшей команды «Сперс».

Ленард готовится к возвращению на площадку после пропуска сезона-21/22 из-за травмы. Журналисты поинтересовались у 2-кратного чемпиона НБА, чем отличается нынешняя ситуация от 2018 года, когда он дебютировал за после пропущенного сезона-17/18.

Ленард тогда был игроком . Форварду не понравилось, как техасцы обошлись с ним в ситуации с травмой бедра, отношения с клубом испортились и баскетболист попросил обмен.

«Есть одно сходство, оно заключается в том, что я пропустил целый сезон. Возвращаясь, ты пытаешься перезапуститься, начать все заново, вернуть себе контроль над игрой. Ну а в остальном это совершенно другая ситуация. Вы знаете, что меня тогда обменяли, знаете, как проходил мой реабилитационный процесс. На этот раз все было по-другому. Я чувствовал поддержку команды. Они хотят, чтобы у меня все было хорошо», – заявил Ленард.

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