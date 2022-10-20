Кавай Ленард раскритиковал «Сперс»: «В «Клипперс» мой реабилитационный процесс проходил совсем иначе»
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард отпустил шпильку в адрес своей бывшей команды «Сперс».
Ленард готовится к возвращению на площадку после пропуска сезона-21/22 из-за травмы. Журналисты поинтересовались у 2-кратного чемпиона НБА, чем отличается нынешняя ситуация от 2018 года, когда он дебютировал за «Торонто» после пропущенного сезона-17/18.
Ленард тогда был игроком «Сан-Антонио». Форварду не понравилось, как техасцы обошлись с ним в ситуации с травмой бедра, отношения с клубом испортились и баскетболист попросил обмен.
«Есть одно сходство, оно заключается в том, что я пропустил целый сезон. Возвращаясь, ты пытаешься перезапуститься, начать все заново, вернуть себе контроль над игрой. Ну а в остальном это совершенно другая ситуация. Вы знаете, что меня тогда обменяли, знаете, как проходил мой реабилитационный процесс. На этот раз все было по-другому. Я чувствовал поддержку команды. Они хотят, чтобы у меня все было хорошо», – заявил Ленард.
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