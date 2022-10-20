Кавай Ленард: «Что почерпнул из первого матча «Лейкерс»? Я не смотрю баскетбольные трансляции»
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард не смог поделиться с журналистами мыслями по поводу матча между «Уорриорз» и «Лейкерс», который состоялся в первый игровой день нового сезона НБА.
«Что почерпнул из первого матча «Лейкерс»? Я не смотрел... Я не смотрю баскетбол в таком виде, так что... Если мы играем, то я пересматриваю видео, но я практически совсем не смотрю баскетбольные трансляции», – заявил Кавай.
«Голден Стэйт» одержал уверенную победу со счетом 123:109.
Когда закончится эра ГСВ? Риверс приведет «Филадельфию» к титулу? Дончич сделает шаг вперед? Главные истории нового сезона
Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!
Комментарии