Кавай Ленард: «Что почерпнул из первого матча «Лейкерс»? Я не смотрю баскетбольные трансляции»

Звездный форвард не смог поделиться с журналистами мыслями по поводу матча между «Уорриорз» и , который состоялся в первый игровой день нового сезона НБА.

«Что почерпнул из первого матча «Лейкерс»? Я не смотрел... Я не смотрю баскетбол в таком виде, так что... Если мы играем, то я пересматриваю видео, но я практически совсем не смотрю баскетбольные трансляции», – заявил Кавай.

одержал уверенную победу со счетом 123:109.

Когда закончится эра ГСВ? Риверс приведет «Филадельфию» к титулу? Дончич сделает шаг вперед? Главные истории нового сезона

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Контракты и платежные ведомости НБА