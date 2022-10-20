Кевин Дюрэнт – о неудачном дебюте Симмонса: «Впереди 81 матч, будет еще много шансов»

Форвард «Нетс» поддержал одноклубника после неудачного дебюта за команду в первом матче сезона против «Пеликанс» (108:130).

Симмонс в среду не доиграл из-за перебора фолов, получив шестое замечание в начале четвертой четверти. Австралиец совершил за всю встречу 3 броска с игры, набрав 4 очка, 5 подборов и 5 передач при 3 потерях.

«Нам нужно продолжать вдохновлять Бена, быть для него хорошими товарищами по команде.

Он ветеран, он знает, что нас ждет долгий сезон. Впереди 81 матч, будет еще много шансов. У нас у всех еще будут отличные матчи, так все устроено в нашей работе. Главное, отойти от неудачи, вернуться в зал на следующий день и разобраться, что пошло не так», – заявил Дюрэнт.

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