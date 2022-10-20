«Мне нужно время». Бен Симмонс не доиграл из-за перебора фолов и совершил 3 броска в матче с «Пеликанс»

Защитник «Нетс» в среду провел первый официальный матч за команду, вернувшись на площадку после целиком пропущенного сезона-21/22.

Симмонс в матче с «Пеликанс» (108:130) не доиграл из-за перебора фолов, получив шестое замечание в начале четвертой четверти. Австралиец совершил за всю встречу 3 броска с игры, набрав 4 очка, 5 подборов и 5 передач при 3 потерях.

«Мне нужно время. Я перенес операцию на спине и оставался вне игры на протяжении целого сезона. Бывает, что мозг говорит, что я должен сделать что-то, но тело не подчиняется и не выполняет», – заявил Симмонс.

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