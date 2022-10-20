Зайон Уильямсон – о 25+9+3 в матче с «Нетс»: «Не сделал ничего особенного»

Форвард «Пеликанс» прокомментировал свое выступление в первом матче сезона против «Нетс» (130:108).

Зайон вернулся на площадку после целиком пропущенного из-за травмы сезона-21/22. За 30 минут он набрал 25 очков, 9 подборов, 3 передачи и 4 перехвата.

«Не сделал ничего особенного, стандартное выступление для игрока стартовой пятерки.

Есть еще большое поле для улучшения и прогресса. Я все еще привыкаю к товарищам по команде, учусь играть с ними. Сегодня мы попробовали себя в боевых условиях. Мне нравится становиться лучше и расти, это здорово», – заявил Уильямсон.

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