Зайон Уильямсон – о готовности к первому матчу сезона: «Я играю в среду»
Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон заявил, что готов сыграть в первом матче сезона против «Нетс» в среду.
«О, я играю в среду.
В воскресенье в команде решили в качестве меры предосторожности отправить меня заниматься по индивидуальной программе, но последние два дня тренировок прошли в напряженной работе. Это хорошо сказалось на развитии команды и ее готовности к сезону. Мы готовы», – заявил Уильямсон.
Уильямсон полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе.
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