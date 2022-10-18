Зайон Уильямсон – о готовности к первому матчу сезона: «Я играю в среду»

Форвард «Пеликанс» заявил, что готов сыграть в первом матче сезона против «Нетс» в среду.

«О, я играю в среду.

В воскресенье в команде решили в качестве меры предосторожности отправить меня заниматься по индивидуальной программе, но последние два дня тренировок прошли в напряженной работе. Это хорошо сказалось на развитии команды и ее готовности к сезону. Мы готовы», – заявил Уильямсон.

Уильямсон полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе.

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