Игорь Знаменский: «Преимущество Джа над Зайоном только в том, что он сыграл пока больше матчей»

Ведущий «Взял Мяч» Игорь Знаменский считает, что форвард «Нового Орлеана» остается самым ценным игроком драфта-2019, несмотря на травмы.

«Если бы он провел вот эти матчи прошлого сезона и пропустил бы столько же, сколько , у нас даже не было бы этого разговора. Всем очевидно, что преимущество Джа только в том, что он сыграл пока больше матчей. Его преимущество не как у баскетболиста.

Я напомню, что пришел в НБА, сразу порвал колено, пропустил первый сезон, после этого пять раз попал в сборную лучших игроков НБА. три года вообще не играл в баскетбол, но стал суперзвездой. И сейчас это один из лучших баскетболистов в лиге на протяжении нескольких лет.

Да, опасения за здоровье есть. В НБА научились с ними работать. Он мотивирован реализовать свой контракт. Он не забрал 200 миллионов, чтобы умереть на ровном месте. Нет никаких оснований говорить о том, что для него карьера закончилась», – сказал Знаменский в эфире «Взял Мяч».

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