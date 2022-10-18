Игорь Знаменский: «Преимущество Джа над Зайоном только в том, что он сыграл пока больше матчей»

Теги Новый Орлеан НБА Блэйк Гриффин Джоэл Эмбиид Зайон Уильямсон Джа Морэнт Игорь Знаменский Баскетбол

Ведущий «Взял Мяч» Игорь Знаменский считает, что форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон остается самым ценным игроком драфта-2019, несмотря на травмы.

«Если бы он провел вот эти матчи прошлого сезона и пропустил бы столько же, сколько Джа Морэнт, у нас даже не было бы этого разговора. Всем очевидно, что преимущество Джа только в том, что он сыграл пока больше матчей. Его преимущество не как у баскетболиста.

Я напомню, что Блэйк Гриффин пришел в НБА, сразу порвал колено, пропустил первый сезон, после этого пять раз попал в сборную лучших игроков НБА. Джоэл Эмбиид три года вообще не играл в баскетбол, но стал суперзвездой. И сейчас это один из лучших баскетболистов в лиге на протяжении нескольких лет.

Да, опасения за здоровье есть. В НБА научились с ними работать. Он мотивирован реализовать свой контракт. Он не забрал 200 миллионов, чтобы умереть на ровном месте. Нет никаких оснований говорить о том, что для него карьера закончилась», – сказал Знаменский в эфире «Взял Мяч».

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