Евролига. «Баскония» примет «Црвену Звезду», «Реал» – «Олимпиакос»
Сегодня состоятся три матча 3-го тура нового сезона Евролиги.
«Альба» сыграет с «Панатинаикосом», «Баскония» примет «Црвену Звезду», «Реал» – «Олимпиакос».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 октября, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.45, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Фенербахче Турция – 3-0, Олимпиакос Греция – 2-0, Альба Германия – 2-0, Баскония Испания – 2-0, Монако Франция – 2-1, Милан Италия – 2-1, Маккаби Израиль – 2-1, Барселона Испания – 2-1, Реал Испания – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Виртус Италия – 1-2, Виллербан Франция – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 1-2, Валенсия – 1-2, Жальгирис – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 0-2, Партизан Сербия – 0-3, Бавария Германия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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