Евролига. «Монако» – «Анадолу Эфес», «Барселона» против «Реала» и другие матчи

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Сегодня четырьмя матчами стартует 2-й тур нового сезона Евролиги.

«Монако» примет действующего чемпиона турецкий «Анадолу Эфес». В Испании состоится дерби принципиальных соперников – «Барселона» дома сразится с «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Монако Монако  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
13 октября, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
13 октября, 20.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Реал Испания
Дата проведения
13 октября, 21.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Бавария Германия
Дата проведения
13 октября, 21.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Монако Франция – 1-0, Альба Германия – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-0, Фенербахче Турция – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Милан Италия – 1-0, Реал Испания – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Жальгирис – 0-1, Панатинаикос Греция – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Валенсия – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Бавария Германия – 0-1, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Партизан Сербия – 0-1, Виртус Италия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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