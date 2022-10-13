Евролига. «Монако» – «Анадолу Эфес», «Барселона» против «Реала» и другие матчи
Сегодня четырьмя матчами стартует 2-й тур нового сезона Евролиги.
«Монако» примет действующего чемпиона турецкий «Анадолу Эфес». В Испании состоится дерби принципиальных соперников – «Барселона» дома сразится с «Реалом».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 октября, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 13 октября, 20.00, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.30, «Virtus Arena»
Положение команд: Монако Франция – 1-0, Альба Германия – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-0, Фенербахче Турция – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Милан Италия – 1-0, Реал Испания – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Жальгирис – 0-1, Панатинаикос Греция – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Валенсия – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Бавария Германия – 0-1, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Партизан Сербия – 0-1, Виртус Италия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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