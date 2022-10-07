Евролига. «Анадолу Эфес» – «Црвена Звезда», «Барселона» против «Олимпиакоса» и другие матчи

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Сегодня четырьмя матчами завершится 1-й тур нового сезона Евролиги.

Действующий чемпион «Анадолу Эфес» в Стамбуле примет сербскую «Црвену Звезду», испанская «Барселона» дома сыграет с греческим «Олимпиакосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Црвена Звезда MTS Сербия
Дата проведения
7 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Партизан Сербия
Дата проведения
7 октября, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Монако Монако
Дата проведения
7 октября, 21.30, «PalaDozza»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
7 октября, 21.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче Турция – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Милан Италия – 0-1, Реал Испания – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Альба Германия – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Монако Франция – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Виртус Италия – 0-0, Жальгирис – 0-1, Панатинаикос Греция – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Валенсия – 0-1, Бавария Германия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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