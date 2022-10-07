Евролига. «Анадолу Эфес» – «Црвена Звезда», «Барселона» против «Олимпиакоса» и другие матчи
Сегодня четырьмя матчами завершится 1-й тур нового сезона Евролиги.
Действующий чемпион «Анадолу Эфес» в Стамбуле примет сербскую «Црвену Звезду», испанская «Барселона» дома сыграет с греческим «Олимпиакосом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 7 октября, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 7 октября, 21.30, «PalaDozza»
- Дата проведения
- 7 октября, 21.30, «Палау Блауграна»
Положение команд: Фенербахче Турция – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Милан Италия – 0-1, Реал Испания – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Альба Германия – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Монако Франция – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Виртус Италия – 0-0, Жальгирис – 0-1, Панатинаикос Греция – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Валенсия – 0-1, Бавария Германия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?
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