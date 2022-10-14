Евролига. «Фенербахче» против «Маккаби», «Баскония» встретится с «Партизаном» и другие матчи

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Сегодня состоятся пять матчей 2-го тура нового сезона Евролиги.

Турецкий «Фенербахче» дома сыграет против израильского «Маккаби Тель-Авив», испанская «Баскония» примет сербский «Партизан».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Беко Турция  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
14 октября, 21.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
14 октября, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

EA7 Эмпорио Армани Милан Италия  –  Альба Германия
Дата проведения
14 октября, 21.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Партизан Сербия
Дата проведения
14 октября, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  LDLC АСВЕЛ Франция
Дата проведения
14 октября, 22.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Монако Франция – 2-0, Альба Германия – 1-0, Фенербахче Турция – 1-0, Баскония Испания – 1-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Милан Италия – 1-0, Маккаби Израиль – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Барселона Испания – 1-1, Реал Испания – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Виртус Италия – 1-1, Жальгирис – 0-1, Виллербан Франция – 0-1, Валенсия – 0-1, Партизан Сербия – 0-1, Бавария Германия – 0-2, Црвена Звезда Сербия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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