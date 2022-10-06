Леброн Джеймс: «Хочу иметь команду НБА в Лас-Вегасе»

Звездный форвард «Лейкерс» во время пресс-конференции после предсезонного матча с «Санз» в Лас-Вегасе обратился к комиссионеру НБА Адаму Сильверу.

Отвечая на вопрос об атмосфере на матче НБА в Лас-Вегасе, Джеймс обозначил желание стать владельцем клуба в этом городе.

«Я отлично чувствую себя в Лас-Вегасе, здесь лучшие болельщики в мире. В какой-то момент мне хотелось бы стать владельцем команды в Лас-Вегасе. Это было бы потрясающе.

Я знаю, что Адам Сильвер сейчас в Абу-Даби (в столице Объединенных Арабских Эмиратов пройдут предсезонные матчи между «Милуоки» и «Атлантой» – Sports.ru). Но он наверняка смотрит и читает все интервью игроков НБА. В общем, Адам, хочу, чтобы здесь была команда. Спасибо», – сказал Джеймс.

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