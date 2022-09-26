Стефен Карри – о продаже «Финикса» Сарвером: «Именно это и должно было произойти»

Разыгрывающий «Уорриорз» заявил, что внимательно следил за ситуацией с расследованием в отношении владельца «Санз» .

Лига в итоге вынудила Сарвера заняться продажей клуба.

«Итоговый результат именно такой, каким и должен быть.

У меня состоялся прямой разговор с , я узнал его точку зрения по поводу того, какие решения и механизмы он должен был использовать с целью вмешаться и добиться наказания, соответствующего совершенным действиям.

В лиге должен быть стандарт, который мы устанавливаем для всех – от руководителей, владельцев и вплоть до игроков. Стандарт относительно того, что терпимо, а что нет, который распространяется на всех», – заявил Карри.

Игроков НБА постоянно ловят с марихуаной, но никогда не сажают. Как такое может быть?