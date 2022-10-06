НБА рассматривает вариант с расширением за счет Сиэтла и Лас-Вегаса, но через несколько лет

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НБА рассматривает вариант с расширением за счет появления команд в Сиэтле и Лас-Вегасе, но осуществление подобного плана, скорее всего, может состояться только через несколько лет.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что НБА ставит перед собой цель согласовать новую телевизионную сделку и коллективное соглашение, после чего всерьез задумается о расширении.

В среду Леброн Джеймс обозначил желание стать владельцем клуба в Лас-Вегасе.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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