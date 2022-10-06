Адам Сильвер – о Викторе Вембаньяма: «У многих наших команд НБА текут слюнки»
Комиссионер НБА Адам Сильвер намекнул, что некоторые команды могут попытаться танковать в следующем сезоне в надежде заполучить французского тяжелого форварда «Метрополитана» Виктора Вембаньяма на драфте-2023.
«Я знаю, что у многих наших команд НБА текут слюнки при мысли о том, что теоретически они могут заполучить его путем лотереи. Но они все равно должны бороться в следующем сезоне», — цитирует Сильвера репортер Дэвид Олдридж.
Вембаньяма считается главным претендентом на первый номер драфта-2023.
Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича
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