Адам Сильвер – о Викторе Вембаньяма: «У многих наших команд НБА текут слюнки»

Комиссионер НБА Адам Сильвер намекнул, что некоторые команды могут попытаться танковать в следующем сезоне в надежде заполучить французского тяжелого форварда на драфте-2023.

«Я знаю, что у многих наших команд НБА текут слюнки при мысли о том, что теоретически они могут заполучить его путем лотереи. Но они все равно должны бороться в следующем сезоне», — цитирует Сильвера репортер Дэвид Олдридж.

Вембаньяма считается главным претендентом на первый номер драфта-2023.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича