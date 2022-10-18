Эдриан Воджнаровски: «Дрэймонд Грин почти наверняка воспользуется опцией игрока в следующем году»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал, чего стоит ждать от форварда «Уорриорз» , который в 2023 году получит возможность воспользоваться опцией игрока на 27,5 миллиона долларов.

«Что касается Дрэймонда Грина с его опцией на 27,5 миллиона долларов в следующем году, то он почти наверняка воспользуется ей. У меня есть сомнения, что на рынке будут варианты с большими деньгами и долгосрочными сделками.

У него осталось два года по контракту. По истечении этих двух лет может возникнуть вариант с продлением или новым соглашением, которое, вероятно, будет уже ниже этих 27,5 миллионов. Ну уж точно едва ли стоит ожидать повышения этой суммы. Но если продолжит выигрывать, а Дрэймонд сохранит высокую продуктивность и захочет остаться, то не стоит говорить о том, что его дни в команде сочтены», – заявил Воджнаровски.

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