Кевин Гарнетт дал совет Дрэймонду: «После победы «Бостона» некоторые ребята тоже вели себя высокомерно, но с ними нужно разговаривать»
Чемпион НБА в составе «Селтикс» Кевин Гарнетт высказался на тему драки, которую затеял ветеран «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин с 23-летним одноклубником Джорданом Пулом.
«После победы «Бостона» я тоже увидел, что некоторые ребята нашего второго эшелона вели себя высокомерно, и это требует вмешательства. Но нужно быть немного терпеливее. Ты должен быть для них старшим братом, должен отвести чувака в сторону, пообщаться с ним один на один и получить от этого куда лучший результат.
Хотите реальных результатов? Отведите человека в сторону. Вы все садитесь в маленьком помещении, а потом общаетесь. В процессе смотрите, как проходит этот разговор. И это обычно дает лучший результат», – заявил Гарнетт.
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