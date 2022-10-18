Кевин Гарнетт дал совет Дрэймонду: «После победы «Бостона» некоторые ребята тоже вели себя высокомерно, но с ними нужно разговаривать»

Чемпион НБА в составе «Селтикс» высказался на тему драки, которую затеял ветеран «Голден Стэйт» с 23-летним одноклубником .

«После победы я тоже увидел, что некоторые ребята нашего второго эшелона вели себя высокомерно, и это требует вмешательства. Но нужно быть немного терпеливее. Ты должен быть для них старшим братом, должен отвести чувака в сторону, пообщаться с ним один на один и получить от этого куда лучший результат.

Хотите реальных результатов? Отведите человека в сторону. Вы все садитесь в маленьком помещении, а потом общаетесь. В процессе смотрите, как проходит этот разговор. И это обычно дает лучший результат», – заявил Гарнетт.

Контракты и платежные ведомости НБА

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег