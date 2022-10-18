Томас Брайант не поможет «Лейкерс» в матче с «Голден Стэйт» из-за повреждения пальца

Центровой пропустит первый матч сезона против во вторник из-за травмы.

У Брайанта растяжение связок большого пальца левой руки.

Брайант перебрался в «Лейкерс» в июле в качестве свободного агента. В минувшем сезоне в составе «Уизардс» он набирал 7,4 очка и 4,0 подбора в среднем за игру.

Каким будет новый сезон НБА: «Миннесота» удивит, Дончич разочарует, а титул возьмут «Клипперс», «Бостон» или «Милуоки»

Сколько людей выше Леброна? Где Харден? Только один американец в топ-5? 25 лучших игроков НБА перед новым сезоном

Контракты и платежные ведомости НБА