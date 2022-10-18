Деннис Шредер пропустит 3-4 недели из-за травмы пальца

Разыгрывающий «Лейкерс» пропустит от 3 до 4 недель из-за травмы большого пальца руки. В понедельник игрок перенес операцию по восстановлению связки.

«Лейкерс» начнут регулярный чемпионат во вторник, 18 октября, гостевым матчем против действующего чемпиона «Голден Стэйт».

В это межсезонье Шредер подписал с «Лейкерс» годовой контракт на 2,64 миллиона долларов. Немецкий защитник уже выступал за лос-анджелесскую команду в сезоне-2020/21.

Как распределены зарплаты в командах НБА: «Даллас» и «Клипперс» тратят на «скамейку», «Лейкерс» и «Филадельфия» – на топ-3

Контракты и платежные ведомости НБА