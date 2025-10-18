Центровой Мусса Сиссе подпишет двусторонний контракт с «Далласом» и завершит комплектацию команды
Мусса Сиссе остается в «Мэверикс».
23-летний центровой (211 см) из Гвинеи не был выбран на драфте-2025, прошел просмотр на сборах «Мэверикс» и теперь подпишет последнее доступное двустороннее соглашение в составе команды.
Этот контракт должен стать завершающим в текущем ростере «Далласа» на регулярный сезон.
Сиссе набирал 5,7 очка, 6,5 подбора и 1,6 блок-шота за 18,2 минуты в среднем в последнем сезоне в NCAA.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9002 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
