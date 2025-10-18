  • Спортс
Йовица Арсич о проигрыше ЦСКА: «Наши атаки не результативны, даем сопернику возможность набирать легкие очки в контратаках»

Главный тренер «Енисея» назвал причины неудачного старта.

Красноярский клуб начал сезон с результатом 0-5, но среди его противников оказались 3 клуба из «Большой четверки» и удачно стартанувшая МБА-МАИ.

В игре с ЦСКА «Енисей» держался первую половину, но слабая реализация не дала побороться за победу, матч закончился разгромом – 67:98.

«Когда встречаешься с такой сильной командой, как ЦСКА, многое не получается. Они играют в умный баскетбол, это достаточно сыгранная команда, и они понимают, чего от них хочет тренер. Я поздравляю их с этой победой.
У нас нет большого преимущества на площадке, и наши атаки не результативны. Мы даем сопернику возможность набирать легкие очки в контратаках. Когда они создают отрыв, у них легко идут броски, особенно трехочковые – сегодня они забили половину дальних бросков. Если ты совершаешь много ошибок, то поражения закономерны», – заключил Йовица Арсич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Енисея»
