Скаут НБА: «Уэстбрук, Беверли и Шредер вместе – это бензин и спички»
Скаут одного из клубов Восточной конференции считает «Лейкерс» одной из самых непредсказуемых команд НБА.
«Расселл Уэстбрук, Патрик Беверли и Деннис Шредер вместе – это бензин и спички. Бедный Дарвин Хэм. Он должен угодить Леброну и мотивировать Энтони Дэвиса, чтобы он играл через травмы. И все это в команде с не самым глубоким составом», – заявил анонимный скаут.
По ходу предсезонных матчей «Лейкерс» Уэстбрук несколько раз отстранялся от других игроков команды.
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
Комментарии