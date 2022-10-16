Скаут НБА: «Уэстбрук, Беверли и Шредер вместе – это бензин и спички»

Скаут одного из клубов Восточной конференции считает «Лейкерс» одной из самых непредсказуемых команд НБА.

, и вместе – это бензин и спички. Бедный Дарвин Хэм. Он должен угодить Леброну и мотивировать , чтобы он играл через травмы. И все это в команде с не самым глубоким составом», – заявил анонимный скаут.

По ходу предсезонных матчей «Лейкерс» Уэстбрук несколько раз отстранялся от других игроков команды.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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