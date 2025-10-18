«Атланта» оставила центрового Нфали Данте и отчислила Чарльза Бэсси и Ламонта Батлера
«Хоукс» завершают формирование состава.
Место в ростере получил центровой Нфали Данте (23 года, 211 см). Данте не был выбран на драфте-2024 и провел прошлый сезон в G-лиге, успев сыграть 4 матча за «Хьюстон» (6 очков, 5,3 подбора и 1,3 блок-шота за 12,8 минуты).
Клуб отчислил 24-летнего центрового Чарльза Бэсси, ранее выступавшего за Сан-Антонио (4,4 очка, 4,2 подбора за 10,4 минуты в прошлом сезоне), и защитника Ламонта Батлера (23 года, 188 см).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ома Янмисука
