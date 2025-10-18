Генменеджер «Монако» Алексей Ефимов: «Больше всего европейскому баскетболу не хватает единства, а НБА нацелилась на определенные клубы»

«Монако» с опаской относится к европейской инициативе НБА.

«Прежде всего, интерес НБА и американских инвесторов к европейскому баскетболу является позитивным знаком. Это говорит о том, что у нашего продукта есть реальная ценность.

Рассматриваю подобные ситуации с одной ключевой точки зрения. Как может европейская экосистема получить выгоду от этого? Пока что я вижу больше скрытых рисков, чем реальных возможностей для улучшения ситуации.

Больше всего в последние годы европейскому баскетболу не хватало единства. И мне кажется, что НБА нацелена на определенные клубы, что создаст еще больше напряжения в Евролиге.

При этом в проекте нет никакой прозрачности и четкости. Никаких конкретных чисел или моделей, которые могут обрисовать революцию в доходах и росте фанатской базы. Положительное влияние на привлекательность и монетизацию европейского баскетбола.

Мне не кажется, что Европа готова к еще одной лиге. Приход НБА в краткосрочной перспективе раздробит и спутает фанатскую базу, размоет таланты, сократит коммерческие возможности и уменьшит контроль клубов.

Нам надо сосредоточиться на Евролиге, на долгосрочном сотрудничестве, стабильности и росте. Единство – ключевой момент. Нужно учитывать не только интересы долевых участников, но и новых лиц. Расширение лиги и количества долевых участников укрепит и защитит нашу экосистему. Всегда настроен на диалог. И в первую очередь он должен происходить между клубами Евролиги», – заключил генменеджер клуба Алексей Ефимов.