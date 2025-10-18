  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Генменеджер «Монако» Алексей Ефимов: «Больше всего европейскому баскетболу не хватает единства, а НБА нацелилась на определенные клубы»
0

Генменеджер «Монако» Алексей Ефимов: «Больше всего европейскому баскетболу не хватает единства, а НБА нацелилась на определенные клубы»

«Монако» с опаской относится к европейской инициативе НБА.

«Прежде всего, интерес НБА и американских инвесторов к европейскому баскетболу является позитивным знаком. Это говорит о том, что у нашего продукта есть реальная ценность.

Рассматриваю подобные ситуации с одной ключевой точки зрения. Как может европейская экосистема получить выгоду от этого? Пока что я вижу больше скрытых рисков, чем реальных возможностей для улучшения ситуации.

Больше всего в последние годы европейскому баскетболу не хватало единства. И мне кажется, что НБА нацелена на определенные клубы, что создаст еще больше напряжения в Евролиге.

При этом в проекте нет никакой прозрачности и четкости. Никаких конкретных чисел или моделей, которые могут обрисовать революцию в доходах и росте фанатской базы. Положительное влияние на привлекательность и монетизацию европейского баскетбола.

Мне не кажется, что Европа готова к еще одной лиге. Приход НБА в краткосрочной перспективе раздробит и спутает фанатскую базу, размоет таланты, сократит коммерческие возможности и уменьшит контроль клубов.

Нам надо сосредоточиться на Евролиге, на долгосрочном сотрудничестве, стабильности и росте. Единство – ключевой момент. Нужно учитывать не только интересы долевых участников, но и новых лиц. Расширение лиги и количества долевых участников укрепит и защитит нашу экосистему. Всегда настроен на диалог. И в первую очередь он должен происходить между клубами Евролиги», – заключил генменеджер клуба Алексей Ефимов.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9002 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoЕвролига
logoНБА
logoМонако
Алексей Ефимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Расселл Уэстбрук не стал подписывать детям майки «Лейкерс»
112 минут назадВидео
Зак Коллинз пропустит минимум 4 недели из-за перелома левого запястья
28 минут назад
«Атланта» оставила центрового Нфали Данте и отчислила Чарльза Бэсси и Ламонта Батлера
37 минут назад
Центровой Мусса Сиссе подпишет двусторонний контракт с «Далласом» и завершит комплектацию команды
сегодня, 15:57
Саша Везенков стал MVP 5-го тура Евролиги
сегодня, 15:25Фото
Единая лига ВТБ. 32 очка и 12 подборов Михайловского не спасли «Самару» от поражения в матче с МБА-МАИ, «Бетсити Парма» справилась с «Автодором»
6сегодня, 14:35
NBC представил творческий проект 30 Rocks at 30 Rock в честь запуска трансляций НБА
сегодня, 14:32Видео
Гилджес-Александер, Йокич, Дончич и Вембаньяма – в прогнозе на участников «Гонки за MVP» от NBA.com
5сегодня, 14:20
Эй Джей Лоусон согласовал двусторонний контракт с «Торонто»
сегодня, 13:58
Лука Дончич: «На тренировках мы играли в защите более жестко. Надо поработать над этим»
1сегодня, 13:53
Ко всем новостям
Последние новости
Миленко Богичевич: «Нам не удалось ничего противопоставить физической борьбе, которую предлагала «Парма»
22 минуты назад
Евгений Пашутин: «Пропустили 27 очков во 2-й четверти из-за недопонимания в защите»
47 минут назад
Владислав Коновалов: «Выиграли щит, но не смогли извлечь выгоду: 12 переходов – 0 очков»
сегодня, 15:15
Василий Карасев о победе в Самаре: «Можем выигрывать, только выкладываясь на все сто процентов. Играть пешком – у нас нет того качества»
сегодня, 15:08
Андреас Пистиолис: «Сегодняшняя игру ближе всего к тому, что я хочу видеть по ходу этого сезона»
сегодня, 14:59
Йовица Арсич о проигрыше ЦСКА: «Наши атаки не результативны, даем сопернику возможность набирать легкие очки в контратаках»
сегодня, 14:47
Чемпионат Греции. «Промитеас» встретится с ПАОКом, АЕК примет «Кардицас» и другие матчи
сегодня, 08:45
ACB. «Тенерифе» встретится с «Мурсией», «Сарагоса» сыграет с «Бреоганом» и другие матчи
сегодня, 08:09
Чемпионат Италии. «Венеция» встретится с «Триестом»
сегодня, 12:45
Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 12:45