NBC представил творческий проект 30 Rocks at 30 Rock в честь запуска трансляций НБА

NBC празднует возвращение к сотрудничеству с НБА.

Телеканал представил проект 30 Rocks at 30 Rock. Художники расписали 30 мячей в честь команд лиги и выставили их перед зданием медиа-платформы.

После начала чемпионата экспонаты разъедутся по городам лиги.