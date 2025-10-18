NBC представил творческий проект 30 Rocks at 30 Rock в честь запуска трансляций НБА
NBC празднует возвращение к сотрудничеству с НБА.
Телеканал представил проект 30 Rocks at 30 Rock. Художники расписали 30 мячей в честь команд лиги и выставили их перед зданием медиа-платформы.
После начала чемпионата экспонаты разъедутся по городам лиги.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8968 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
