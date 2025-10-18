Видео
NBC представил творческий проект 30 Rocks at 30 Rock в честь запуска трансляций НБА

NBC празднует возвращение к сотрудничеству с НБА.

Телеканал представил проект 30 Rocks at 30 Rock. Художники расписали 30 мячей в честь команд лиги и выставили их перед зданием медиа-платформы.

После начала чемпионата экспонаты разъедутся по городам лиги.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8968 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoНБА
телевидение
logoБаскетбол - видео
