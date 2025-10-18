  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андреас Пистиолис о победе ЦСКА: «Сегодняшняя игру ближе всего к тому, что я хочу видеть по ходу этого сезона»
0

Андреас Пистиолис о победе ЦСКА: «Сегодняшняя игру ближе всего к тому, что я хочу видеть по ходу этого сезона»

Андреас Пистиолис положительно оценил матч в Красноярске.

ЦСКА победил «Енисей» – 98:67, забросив рекордное для сезона количество трехочковых (18), но допустив также 18 потерь.

«Я считаю, что красноярцы показывают очень конкурентоспособный баскетбол. Йовица Арсич близок мне по философии, поэтому эта победа важна для нас. Сегодняшнюю игру нельзя назвать идеальной, но на настоящий момент она ближе всего к тому, что я хочу видеть по ходу этого сезона. Да, в первой половине мы совершили много потерь, но внесли изменения в свои действия и сумели одержать победу, чему я очень рад», – заявил главный тренер московского клуба.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8967 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕнисей
Андреас Пистиолис
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Йовица Арсич о проигрыше ЦСКА: «Наши атаки не результативны, даем сопернику возможность набирать легкие очки в контратаках»
36 минут назад
Единая лига ВТБ. 32 очка и 12 подборов Михайловского не спасли «Самару» от поражения в матче с МБА-МАИ, «Бетсити Парма» играет с «Автодором»
3сегодня, 12:00Live
Енисей – ЦСКА – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Единая лига ВТБ, 18 октября 2025
вчера, 11:25Пользовательская новость
Главные новости
Единая лига ВТБ. 32 очка и 12 подборов Михайловского не спасли «Самару» от поражения в матче с МБА-МАИ, «Бетсити Парма» играет с «Автодором»
3сегодня, 12:00Live
NBC представил творческий проект 30 Rocks at 30 Rock в честь запуска трансляций НБА
51 минуту назадВидео
Гилджес-Александер, Йокич, Дончич и Вембаньяма – в прогнозе на участников «Гонки за MVP» от NBA.com
1сегодня, 14:20
Эй Джей Лоусон согласовал двусторонний контракт с «Торонто»
сегодня, 13:58
Лука Дончич: «На тренировках мы играли в защите более жестко. Надо поработать над этим»
1сегодня, 13:53
Джоэл Эмбиид: «Не скажу, что мне снова 18, но чувствую себя хорошо ментально и физически»
9сегодня, 13:32
Стеф Карри: «Заслужили возможность завершить этот путь со Стивом Керром»
5сегодня, 13:22
«Новый Орлеан» воспользовался опциями на сезон-2026/27 в контрактах Ива Мисси и Джордана Хоукинса
сегодня, 13:09
Джаред Батлер и Прешес Ачиува являются главными целями клубов Евролиги после волны отчислений в НБА
2сегодня, 12:58
Джини Басс не знала, что такое право на обмен пиками, во время обсуждения перехода Энтони Дэвиса в «Лейкерс»
19сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Владислав Коновалов: «Выиграли щит, но не смогли извлечь выгоду: 12 переходов – 0 очков»
8 минут назад
Василий Карасев о победе в Самаре: «Можем выигрывать, только выкладываясь на все сто процентов. Играть пешком – у нас нет того качества»
15 минут назад
Йовица Арсич о проигрыше ЦСКА: «Наши атаки не результативны, даем сопернику возможность набирать легкие очки в контратаках»
36 минут назад
Чемпионат Греции. «Промитеас» встретится с ПАОКом, АЕК примет «Кардицас» и другие матчи
сегодня, 08:45
ACB. «Тенерифе» встретится с «Мурсией», «Сарагоса» сыграет с «Бреоганом» и другие матчи
сегодня, 08:09
Чемпионат Италии. «Венеция» встретится с «Триестом»
сегодня, 12:45
Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 12:45
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с КРКА
сегодня, 12:45
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» сыграет с «Петким Спор»
сегодня, 12:45
«Майами» согласовал двусторонний контракт с Джамиром Янгом
сегодня, 12:42