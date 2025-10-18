Андреас Пистиолис о победе ЦСКА: «Сегодняшняя игру ближе всего к тому, что я хочу видеть по ходу этого сезона»

Андреас Пистиолис положительно оценил матч в Красноярске.

ЦСКА победил «Енисей » – 98:67, забросив рекордное для сезона количество трехочковых (18), но допустив также 18 потерь.

«Я считаю, что красноярцы показывают очень конкурентоспособный баскетбол. Йовица Арсич близок мне по философии, поэтому эта победа важна для нас. Сегодняшнюю игру нельзя назвать идеальной, но на настоящий момент она ближе всего к тому, что я хочу видеть по ходу этого сезона. Да, в первой половине мы совершили много потерь, но внесли изменения в свои действия и сумели одержать победу, чему я очень рад», – заявил главный тренер московского клуба.