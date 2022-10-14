Деннис Шредер может пропустить начало сезона из-за травмы пальца

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Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер травмировал палец руки. Участие игрока в первом матче регулярного чемпионата, который стартует на следующей неделе, находится под вопросом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Шредер не сыграет в сегодняшнем заключительном предсезонном матче против «Сакраменто».

Степень тяжести повреждения станет известна после обследования.

«Лейкерс» начнут регулярный чемпионат во вторник, 18 октября, гостевым матчем против действующего чемпиона «Голден Стэйт».

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