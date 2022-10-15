«Лейкерс» опасаются, что травма пальца у Шредера может оказаться «долгосрочной проблемой»

Теги травмы Лейкерс НБА Деннис Шредер Баскетбол

В «Лейкерс» существуют опасения, что травма пальца правой руки у разыгрывающего Денниса Шредера может оказаться «долгосрочной проблемой».

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Шредер получил травму 12 октября в предсезонном матче против «Миннесоты». На данном этапе в клубе продолжают оценивать текущее состояние баскетболиста и степень серьезности повреждения.

«Лейкерс» откроют новый сезон НБА 18 октября матчем против «Голден Стэйт».

Контракты и платежные ведомости НБА

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные