«Лейкерс» опасаются, что травма пальца у Шредера может оказаться «долгосрочной проблемой»

В «Лейкерс» существуют опасения, что травма пальца правой руки у разыгрывающего может оказаться «долгосрочной проблемой».

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Шредер получил травму 12 октября в предсезонном матче против «Миннесоты». На данном этапе в клубе продолжают оценивать текущее состояние баскетболиста и степень серьезности повреждения.

«Лейкерс» откроют новый сезон НБА 18 октября матчем против «Голден Стэйт».

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