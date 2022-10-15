«Лейкерс» опасаются, что травма пальца у Шредера может оказаться «долгосрочной проблемой»
В «Лейкерс» существуют опасения, что травма пальца правой руки у разыгрывающего Денниса Шредера может оказаться «долгосрочной проблемой».
Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Шредер получил травму 12 октября в предсезонном матче против «Миннесоты». На данном этапе в клубе продолжают оценивать текущее состояние баскетболиста и степень серьезности повреждения.
«Лейкерс» откроют новый сезон НБА 18 октября матчем против «Голден Стэйт».
Контракты и платежные ведомости НБА
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
Комментарии