Саша Везенков стал MVP 5-го тура Евролиги

Евролига назвала самого ценного игрока пятого тура.

Им стал форвард «Олимпиакоса» Саша Везенков. Это вторая подобная награда баскетболиста в этом сезоне.

Везенков помог греческому клубу отыграть отставание в 12 очков за 4 минуты в финале игры против «Маккаби» (95:94).

Форвард завершил встречу с дабл-даблом, набрав 23 очка, 10 подборов и 2 передачи при 6 точных из 7 двухочковых, 2 из 5 трехочковых и 5 из 5 штрафных бросков.

Это 16-я награда тура Везенкова в его карьере, он сравнялся с Нандо Де Коло и уступает только Шейну Ларкину (19).