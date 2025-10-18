Саша Везенков стал MVP 5-го тура Евролиги
Евролига назвала самого ценного игрока пятого тура.
Им стал форвард «Олимпиакоса» Саша Везенков. Это вторая подобная награда баскетболиста в этом сезоне.
Везенков помог греческому клубу отыграть отставание в 12 очков за 4 минуты в финале игры против «Маккаби» (95:94).
Форвард завершил встречу с дабл-даблом, набрав 23 очка, 10 подборов и 2 передачи при 6 точных из 7 двухочковых, 2 из 5 трехочковых и 5 из 5 штрафных бросков.
Это 16-я награда тура Везенкова в его карьере, он сравнялся с Нандо Де Коло и уступает только Шейну Ларкину (19).
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9002 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости